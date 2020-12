MediaWorld fa la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, il volantino reso disponibile nel periodo corrente è a tutti gli effetti uno dei migliori, poiché in grado di raggiungere prezzi molto più bassi del normale, applicati direttamente su innumerevoli modelli.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati sia online che nei punti vendita in Italia, entro e non oltre il 6 gennaio 2021. L’ordine effettuato sul sito ufficiale porta però una negatività, poiché richiederà il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, senza limitazioni o vincoli particolari in relazione alla cifra effettivamente spesa. Ad ogni modo, al superamento dei 199 euro l’utente potrà richiedere una rateizzazione a Tasso Zero, in modo da poter pagare il dovuto in comode rate fisse mensili tramite conto corrente bancario.

MediaWorld sa come invogliare gli utenti all’acquisto

I prezzi applicati da MediaWorld, solo in alcuni casi, potrebbero apparire come troppo elevati, ma è anche vero che l’azienda non ha disdegnato i top di gamma più costosi del momento, e di conseguenza anche attivando degli sconti, non risulteranno mai troppo economici.

Lo smartphone coinvolto è il Motorola Edge+, il fiore all’occhiello dell’azienda, lanciato nel corso del 2020, e caratterizzato da prestazioni incredibili, nonché da un’estetica decisamente alla moda. La richiesta attuale si aggira attorno ai 917 euro.

Stesso discorso per Apple iPad Pro 12,9 pollici, il modello più costoso in assoluto dei tablet secondo l’azienda di Cupertino, nella versione WiFi + cellular sarà acquistabile a 1052 euro.

