L’esenzione dal pagamento del canone Rai risulta essere un diritto per milioni di consumatori sul territorio italiano, anche se molti di noi forse non sanno di appartenere alle fortunate categorie che possono ambire a questo risultato, desideratissimo dalla restante parte della popolazione.

Il meccanismo che vi porterà all’esenzione non è per nulla complicato, né particolarmente lungo, basterà infatti scaricare la modulistica dal sito dell’Agenzia delle Entrate e presentarla per via telematica (o potete farvi aiutare dagli enti preposti). L’unica cosa da sapere riguarda la necessità assoluta di una vostra azione, l’attivazione dell’esenzione non è automatica, ciò sta a significare che dovrete sempre presentare la domanda, in caso contrario continuerete a pagarlo (anche se avete diritto a non farlo).

Canone Rai: le categorie di utenti esenti

Le categorie di utenti che hanno diritto a richiedere la completa esenzione, sono sostanzialmente tre: