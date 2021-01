Android: 5 app a pagamento in regalo gratis sul Play Store di Google

Se state cercando un nuovo smartphone per inaugurare al meglio l’avvento di questo nuovo anno, bisogna valutare in primis il vostro impatto con il sistema operativo che andrete a scegliere. Se siete amanti delle grandi performance ma soprattutto della possibilità di poter svariare tra temi, icone e altre personalizzazioni ovviamente la scelta non può che ricadere su Android.

Il robottino verde è ormai diventato il vero e proprio baluardo della versatilità, aspetto che gli appartiene fin dai suoi primi giorni. Non ci sono dubbi sul fatto che non esista alcun’altra piattaforma in grado di consentire un grado di personalizzazione così elevato. Il tutto è disponibile anche grazie alla presenza del Play Store, spazio nel quale non ci sono solo giochi e applicazioni dedicati rispettivamente al passatempo e all’utilità ma anche soluzioni per apportare modifiche all’interfaccia del proprio smartphone. Durante questi giorni poi sono spuntati fuori tantissimi titoli a pagamento concessi in maniera gratuita da Android. Questi saranno disponibili sul Play Store per un tempo limitato.

Android, solo per oggi potete affidarvi a questi titoli a pagamento gratis

Nell’elenco sottostante potete trovare i titoli migliori della giornata per quanto concerne le offerte gratuite di Android. Potete scaricarli direttamente dai link diretti che trovate in corrispondenza dei nomi: