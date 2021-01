I clienti del gestore francese Iliad e di alcuni operatori virtuali possono effettuare il trasferimento del numero a WindTre e richiedere una delle seguenti offerte: la WindTre Go 50 Top Plus o la WindTre Go 50 Fire Plus.

WindTre Go 50: ecco le due offerte low-cost per i clienti Iliad e MVNO!

Le due offerte dedicate da WindTre ai clienti Iliad e MVNO sono disponibili a meno di 7,00 euro al mese e permettono di ricevere dei contenuti decisamente abbondanti. Entrambe le tariffe, infatti, consentono di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

La WindTre Go 50 Top Plus è la variante più economica, ogni mese, infatti, richiede un costo di rinnovo di soli 5,99 euro. Soltanto i clienti provenienti da Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali scelti da WindTre hanno la possibilità di richiederne l’attivazione andando incontro a una spesa iniziale di 15,99 euro.

La WindTre Go 50 Fire Plus, invece, necessita di un costo di rinnovo di 6,99 euro al mese ed è riservata esclusivamente ai clienti che procedono con il trasferimento del numero dal gestore francese Iliad. I clienti, in questo caso, dovranno sostenere una spesa iniziale di 16,99 euro.

Il gestore permette di richiedere e attivare le sue offerte del pacchetto WindTre Go 50 direttamente online. I clienti possono acquistare la SIM tramite il sito ufficiale dell’operatore e riceverla a casa senza sostenere spese di spedizione. L’attivazione, inoltre, non prevede alcuna spesa, fatta eccezione per i costi della nuova SIM e del primo rinnovo anticipato della tariffa richiesta.