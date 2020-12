Il gestore francese Iliad sin dal suo ingresso in Italia ha scombussolato i principali operatori inducendoli a procedere con il ribasso dei costi di rinnovo delle offerte proposte e con la presentazione di nuova tariffe convenienti e capaci di garantire quantità davvero abbondanti di Giga. L’impatto sembra esser stato così forte da far del gestore Iliad ancora adesso il principale rivale della concorrenza. Gli operatori, infatti, riservano le loro migliori tariffe a tutti i clienti Iliad che procedono con il trasferimento del numero. Anche WindTre segue questa strategia e dedica ai clienti Iliad la sua WindTre Go 50 Fire Plus a un costo di soli 6,99 euro al mese.

WindTre Go 50 Fire Plus: ecco l’offerta proposta dal gestore ai clienti Iliad che effettuano la portabilità!

A un costo di soli 6,99 euro al mese, l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus permette a tutti i clienti Iliad che effettuano la portabilità di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Non è previsto alcun costo di attivazione ma, all’acquisto, WindTre richiede una spesa iniziale di 16,99 euro che comprende la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

I clienti Iliad possono trasferire il loro numero al gestore WindTre procedendo con l’acquisto della nuova SIM direttamente online e richiedendo l’attivazione della tariffa Go 50 Fire Plus. Il gestore provvederà alla spedizione della SIM tramite corriere senza richiedere alcuna spesa extra e consentirà, inoltre, di completare l’attivazione anche in un secondo momento.

WindTre non si limita ad offrire degli ottimi contenuti e include nel prezzo i servizi extra bloccando automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo così da salvaguardare i suoi clienti dalle spese impreviste.