Il Bonus internet sarà a disposizione di tutti gli interessati anche nel nuovo anno. Tra i provider che assicurano ai clienti questo importante vantaggio vi è anche Vodafone. Il provider ha messo a punto una serie di tariffe molto interessanti per i clienti che, in sede di attivazione della promozione, associano l’attestazione ISEE.

Vodafone, la promozione speciale con tablet, Fibra ottica e 500 euro di sconto

Anche per gli abbonati di Vodafone il buono sconto per il bonus pc avrà un valore univoco di 500 euro. Il bonus sarà diviso in maniera equa tra la componente telefonica per la telefonia fissa e la dotazione di un tablet. Nella fattispecie, le promozioni di Vodafone prevedono 240 euro di sconto per la Fibra Ottica e 260 euro come riduzione sul prezzo di un tablet.

Di base le offerte di Vodafone hanno quindi un costo di 19,90 euro ogni trenta giorni per i primi dodici rinnovi. Il pacchetto base assicura connessione internet senza limiti con le velocità della Fibra Ottica e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili.

Per quanto concerne il tablet, gli utenti potranno scegliere tra diversi modelli a listino di Vodafone. Qualora il valore del tablet superi i 260 euro, agli abbonati sarò chiesto una differenza sul prezzo totale.

Per l’attivazione valgono le stesse regole previste per gli altri operatori. Alle promozioni di Vodafone con il bonus per internet e tablet avranno accesso solo gli italiani che dimostrano attestazione ISEE relativa al nucleo familiare con valore uguale o inferiore ai 20.000 euro. L’ISEE deve essere aggiornato al 2020.