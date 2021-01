Elite, Riverdale, Sex Education: le serie per adolescenti invadono Netflix

Nella piattaforma dedicata a serie tv e film in streaming vi è un paragrafo dedicato interamente alle opere cinematografiche adolescenziali. Tra queste scoviamo innanzitutto Elite, Riverdale, Sex Education ma anche:

GOSSIP GIRL

LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA

SKINS

BABY

TEEN WOLF

PRETTY LITTLE LIARS

TREDICI

THE END OF THE F***ING WORLD

I AM NOT OKAY WITH THIS

THE SOCIETY

SCREAM

SKAM ITALIA

COME VENDERE DROGA ONLINE (IN FRETTA)

ATYPICAL

INSATIABLE

GLEE

THE A LIST

Quali novità stanno per travolgere gli adolescenti di tutto il mondo? Scopriamolo insieme.

Elite, Riverdale, Sex Education: grandi novità in arrivo

Iniziamo dalla serie televisiva Elite. Questa ha già smosso gli animi dei ragazzi per via della sua particolare trama caratterizzata da omicidi, intrighi, crisi adolescenziali, amori nati e finiti e dinamiche astute. Del famoso teen trama ci duole dirvi che non vi sono tracce al momento. Vogliamo però rassicurarvi con una buona notizia: la serie ci accompagnerà addirittura per una quinta parte. Ancora una volta il Covid non è bastato per abbattere l’arrivo di nuove stagioni.

Anche Riverdale si è vista costretta ad un periodo di pausa prolungata. Ad ogni modo, il creatore dello show ha da poco condiviso un poster, che ci lascia ben sperare e avente come raffigurazione un paesaggio innevato dal quale spunta un braccio. Roberto Aguirre Sacasa scrive: “Niente rimane sepolto per sempre… La quinta stagione di Riverdale arriverà presto“. Nel dubbio, attendiamo.

Sex Education invece, la serie Comedy per eccellenza, affronta le prime esperienze sessuali di un gruppo di adolescenti insicuri. Anche in questo caso, siamo costretti ad aspettare il prossimo anno.