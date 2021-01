Android: in regalo per capodanno 10 app a pagamento gratis sul Play Store

Paragonare l’uno all’altro i vari sistemi operativi esistenti attualmente è utile per capire cosa potrebbe fare di più al caso nostro. Sono tanti gli utenti che prima di acquistare uno smartphone ad esempio valutano più aspetti provenienti anche dal sistema operativo che implicitamente adotteranno. Tra i più famosi c’è ovviamente Android, il simpatico robottino verde lanciato da Google ormai diversi anni fa. Da lì ad oggi le fortune sono state tante, con molte soddisfazioni che l’azienda è riuscita ad ottenere soprattutto sul piano mobile.

In tutto il mondo ci sono oltre 2 miliardi di utenti che utilizzano la piattaforma Android, la quale negli anni è stata implementata in tutto e per tutto. Tutti gli aspetti, anche quelli all’apparenza già perfetti, sono stati ulteriormente migliorati. Uno su tutti è di certo la versatilità, la quale permette anche una grande personalizzazione software di ogni smartphone. Gli utenti Android inoltre possono affidarsi anche al Play Store, la soluzione perfetta per scaricare qualsiasi tipologia di contenuto. Inoltre proprio ora che è iniziato il nuovo anno sembrerebbero essere disponibili nuovi contenuti a pagamento in maniera gratuita.

Per avere le migliori offerte del 2021 anche da parte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi questi titoli a pagamento sono disponibili gratis

Anche durante queste prime ore del nuovo anno, come tutti si aspettavano, Android ha deciso di rilasciare un elenco pieno di contenuti da scaricare.