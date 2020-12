Gli sconti da Bennet sono per tutti, il volantino attivato dall’azienda fino al giorno dell’Epifania, dimostra ancora una volta l’ottima capacità dell’azienda di riuscire a garantire sconti mirati con prezzi sempre più bassi su alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

La soluzione discussa viene proposta in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, con possibilità inoltre di godere di prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto nella maggior parte dei casi in versione totalmente sbrandizzata. Coloro che spenderanno cifre particolarmente elevate, ad ogni modo, potranno inoltre affidarsi anche al Tasso Zero, godendo in parallelo della rateizzazione senza interessi, con pagamento diretto tramite il conto corrente bancario.

Bennet: le offerte del volantino non finiscono più

A differenza della maggior parte delle altre aziende, in questo caso però Bennet ha deciso di focalizzare la propria attenzione su modelli estremamente economici, va infatti sottolineato quanto gli smartphone in vendita non superino i 249 euro previsti dal Samsung Galaxy A51. Le alternative sono rappresentate da Samsung Galaxy A21s, proposto a soli 149 euro, per arrivare poi su Alcatel 1 SE 2020 a 99 euro, oppure l’economicissimo Huawei Y5p.

Questi viene commercializzato a soli 89 euro, un prezzo minimo ed incredibilmente basso, anche se va ricordato che risulterà essere esente dai servizi Google, di conseguenza l’utente si ritroverà costretto ad affidarsi completamente agli Huawei Mobile Services per l’esperienza e l’utilizzo quotidiano.

Il volantino Bennet è riassunto, con tutti gli altri sconti, nel nostro articolo.