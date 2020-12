I nuovi sconti attivati da MediaWorld possono davvero aiutare gli utenti a risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, anche se ovviamente sarà necessario acquistare solamente uno dei modelli contrassegnati, o su cui l’azienda ha deciso di puntare nella campagna promozionale.

Il volantino MediaWorld che andremo a discutere nell’articolo risulta essere disponibile in esclusiva nei punti vendita e sul sito ufficiale, coloro che sceglieranno di acquistare dal divano di casa, quindi affidandosi all’e-commerce, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio sarà sempre a pagamento, tranne che in rarissimi casi. Inoltre, per spendere sempre il meno possibile, ricordiamo essere presente il finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, al superamento dei 199 euro di spesa effettiva (previa accettazione da parte della finanziaria).

MediaWorld: le offerte del volantino sono incredibili

Il volantino MediaWorld garantisce assolutamente enormi possibilità di acquisto, infatti tra i migliori prodotti in circolazione si trova ad esempio il Motorola Edge+, uno smartphone che non necessita di presentazioni, rientra nella fascia altissima del mercato nazionale, ed oggi viene proposto a 917 euro. La cifra è ancora elevata, ma è a tutti gli effetti uno dei migliori dispositivi del momento.

Interessante è inoltre la possibilità di acquistare Apple iPad Pro 12,9 pollici di ultima generazione, in versione WiFi + cellular, alla modica cifra di 1052 euro (sempre no brand con garanzia di 24 mesi).

Per tutte le altre offerte del volantino MediaWorld dovete necessariamente aprire le pagine che trovate a questo indirizzo.