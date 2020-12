Huawei è uno dei brand che tra gli smartphone ha sempre puntato alla personalizzazione e al risparmio energetico. Purtroppo per il mondo Android non sono sempre la priorità. Sono questi alcuni dei motivi che rendono problematico il rapporto tra Android Auto e Huawei. Questa volta però è un bug a tenere sotto scacco Android Auto rendendolo inutilizzabile su Huawei.

Un bug che si sta diffondendo in queste settimane rende Android Auto inutilizzabile

Sono diversi i modelli Huawei, soprattutto quelli più datati, che accusano un bug che rende Android Auto completamente inutilizzabile. In sostanza, in fase di connessione con l’automobile, questo bug presente sullo smartphone, rende la schermata di Android Auto completamente nera. Questo rende impossibile ogni utilizzo.

I modelli principalmente colpiti da questo errore sono i P9, i P10, Mate 9 e Mate 10. Gli sfortunati che hanno questi smartphone per ora non possono più utilizzare Android Auto fino a un nuova correzione. E si sa, o meglio non si sa quando arriverà. Sebbene sembra essere tutto perduto, esiste una soluzione che può risolvere il problema.

La soluzione che risolve l’errore di connessione con Huawei

L’onestà viene sempre prima di tutto. Infatti questa è l’unica soluzione che al momento sembra risolvere il problema, ma occorre dirlo: è solo temporanea.

Il malcapitato dovrà cancellare i dati e le cache dell’app Android Auto. Purtroppo questo farà perdere le preferenze registrate fino a quel momento, ma permetterà di utilizzare l’app. Questa operazione dura solo una volta. Di conseguenza quando si dovrà connettere il proprio Huawei si dovrà procedere con la stessa operazione.

In conclusione è davvero un problema. Questo bug farà infuriare tutti i possessori di uno smartphone Huawei. Non si sa quanto ci vorrà per vedere una soluzione a questo errore su Android Auto. Ad ogni modo, vista l’entità del danno, ci si aspetta che Google arrivi presto con un nuovo aggiornamento. Si spera velocemente quanto si sta espandendo il servizio nel mondo.