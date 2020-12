WindTre ha aderito già da settimane al programma “Bonus internet”. Come oramai risaputo, molti italiani potranno chiedere ai vari gestori di telefonia uno sconto sull’abbonamento di rete fissa. Il bonus nasce da una precisa norma del Governo. Anche con WindTre, così come con altri provider, il bonus internet ha un valore massimo di 500 euro. Il voucher in questione sarà garantito agli abbonati che dimostrano un reddito ISEE che non supera la quota di 20.000 euro.

WindTre, la migliore tariffa per Fibra ottica con 500 euro bonus

Le promozioni dedicate da WindTre al “bonus internet” sono accessibili direttamente attraverso il sito internet del gestore. I clienti interessati dovranno soltanto compilare un form e saranno ricontattati entro poco tempo dagli operatori. La scelta prevista da WindTre contempla una coppia di promozioni. Sia per l’una che per l’altra opzione il bonus da 500 euro sarà diviso tra servizi per internet e dotazione di un tablet.

La prima offerta SuperFibra di WindTre, prevede un costo mensile di 7,31 euro per il primo anno. I clienti avranno quindi un piano per la connessione internet senza limiti con velocità della Fibra Ottica. La sorpresa però è il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus garantito a costo zero. Il voucher, in tale circostanza, è egualmente diviso tra le due componenti.

Come alternativa diretta, gli utenti WindTre possono scegliere la versione SuperFibra con prezzo di 12,31 euro per i primi dodici mesi. In aggiunta al piano per la Fibra Ottica, gli abbonati potranno scegliere un tablet Samsung Galaxy TAB S6 LITE al costo di 159,99 euro. Dei 500 euro bonus, in questa occasione, 200 sono a copertura della Fibra Ottica e 300 euro a copertura del tablet.