Il 2021 porterà ad importanti novità per i clienti di Iliad. Il provider francese già ha annunciato rilevanti notizie tra cui la disponibilità di una nuova offerta (la Giga 70) e la presenza tanto annunciata del 5G. Tuttavia, per alcuni servizi che saranno finalmente a disposizione degli abbonati, altri continueranno ad essere i grandi assenti. E’ questo, ad esempio, il caso dell’app ufficiale.

Iliad, fermo lo sviluppo dell’app: per il 2021 non sono attese novità a riguardo

Anche per il 2021 non è previsto (almeno durante i primi mesi) il rilascio di un’app ufficiale. A differenza degli utenti di TIM, Vodafone, WindTre, gli abbonati di Iliad non potranno beneficiare di un software nativo per il proprio smartphone. La mancata presenza dell’app riguarda sia i clienti con smartphone Android sia i possessori di iPhone.

In netta controtendenza rispetto agli altri operatori, la gestione del profilo tariffario per gli utenti di Iliad è affidata completamente al sito ufficiale. Proprio questo è uno dei punti critici per il provider francese, considerato che sul web ed attraverso i canali social ufficiali tante persone continuano a reclamare la disponibilità di un’app per una semplificazione nelle dinamiche di gestione account.

La non presenza dell’app si fa sentire nelle ultime settimane soprattutto per i clienti che hanno a loro disposizione un dispositivo Android. Sino a qualche settimana fa, su Google Play Store erano disponibili alcuni servizi paralleli utili proprio alla gestione del profilo Iliad. Negli ultimi mesi dell’anno, la maggior parte di queste app è stata rimossa dal marketplace del robottino verde.