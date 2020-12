Bennet è sugli allori, con il volantino lanciato in occasione degli ultimi giorni dell’anno, infatti, l’azienda è riuscita a garantire prezzi decisamente più bassi delle più rosee aspettative, promettendo in cambio un risparmio praticamente mai visto prima in Italia.

Le offerte attivate dal volantino corrente partono con alcuni dei migliori prodotti in circolazione, richiedendo però l’acquisto esclusivamente nei singoli punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, è bene ricordare infatti che i prezzi discussi nell’articolo non sono attivi online sul sito ufficiale. La campagna promozionale, ad ogni modo è attiva fino al 6 gennaio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Bennet: ecco tutti i nuovi sconti

I prodotti su cui Bennet ha cercato di puntare maggiormente, appartengono alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, sono difatti rappresentati da Samsung Galaxy A21s a 149 euro, passando anche per Alcatel 1SE a 99 euro, oppure Samsung Galaxy A51 a 249 euro e Huawei Y5p (brandizzato Vodafone), proposto a soli 89 euro.

Sono tutti modelli in grado di garantire ottime prestazioni complessive, ad un prezzo relativamente ridotto, l’unica nota da segnalare riguarda sicuramente gli Huawei Mobile Services di Huawei Y5p, come tutti i prodotti del brand cinese lanciati nel corso dell’ultimo anno, anche il suddetto non integra i servizi Google.

Gli altri sconti riguardano sia prodotti per la casa, che comunque dispositivi tecnologici di ultima generazione. Il volantino Bennet è stato riassunto nel dettaglio direttamente nel nostro articolo.