WhatsApp interrompe il suo servizio per diversi dispositivi a partire dal 1 gennaio 2021. Questi dispositivi sono in gran parte poco utilizzati, ma supponendo che tu sia il tipo di persona che mantiene un vecchio dispositivo per anni e anni, potresti voler dare un’occhiata alla lista.

Se hai un vecchio dispositivo mobile e prevedi di utilizzare WhatsApp oltre la fine del 2020, é arrivato il momento di acquistare un nuovo dispositivo. La strategia adottata dalla societá é uguale alla strada percorsa ad inizio 2020 per alcuni device. Questa, peró, é la prima volta che la piattaforma di messaggistica non funzionerá piú sul primo iPhone rilasciato.

WhatsApp smetterá di funzionare su alcuni smartphone nel 2021

Il 1° gennaio 2021, WhatsApp smetterà di funzionare sui seguenti dispositivi, indipendentemente dall’aggiornamento del sistema operativo: iPhone 1, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4. Anche i seguenti dispositivi Android non saranno piú supportati: LG Optimus Black (e precedenti), DROID RAZR (Motorola), Samsung Galaxy S II, HTC Desire.

Inoltre, WhatsApp chiede ai seguenti dispositivi di aggiornarsi alla versione iOS 9 o Android 4.0.3 o smetteranno di funzionare il 1° gennaio 2021: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, LG Lucid, Motorola DROID 4, Sony Xperia Pro, HTC Sensation, HTC Thunderbolt, Samsung Galaxy Note (primo), Samsung Galaxy S III e versioni successive.

Se in passato hai utilizzato un iPhone con jailbreak con WhatsApp, la societá ha dichiarato: “Non limitiamo esplicitamente l’uso di dispositivi jailbroken o sbloccati. Tuttavia, poiché queste modifiche potrebbero influire sulla funzionalità del tuo dispositivo, non possiamo fornire supporto per i dispositivi che utilizzano versioni modificate del sistema operativo dell’iPhone “.