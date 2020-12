WhatsApp: tre un mese tutti questi smartphone saranno lasciati fuori

Il progresso è obbligatorio anche per quelle piattaforme che godono di uno status di tranquillità dato fondamentalmente dalla loro potenza nel settore. Un esempio classico è ormai WhatsApp, applicazione che se anche decidessi di non aggiornarsi più, sarebbe comunque presente sulla maggior parte degli smartphone. Ciò non significa comunque che gli sviluppatori stiano temporeggiando, visto che risultano i più attivi dal punto di vista del rilascio degli aggiornamenti.

C’è però un aspetto molto importante da valutare che in tanti non prendono mai in considerazione: l’obsolescenza dei dispositivi. Ogni anno infatti WhatsApp decide di estromettere dalla sua lista di supporto un numero di smartphone non più adatto a sostenere un determinato tipo di aggiornamenti. A quanto pare anche a partire dei primi giorni del 2021 ci saranno diversi dispositivi che non avranno più l’opportunità di utilizzare l’applicazione colorata di verde. In alcuni casi con l’aggiornamento software sarà possibile evitare tale problematica.

WhatsApp: dal 2021 questi smartphone non potranno più utilizzare la nota applicazione

Samsung Galaxy S2. L’app funzionerà solo su dispositivi con Android 4.0.3 e successivi. Pertanto tutti i modelli precedenti e non adatti ad aggiornarsi, non potranno più usare WhatsApp.

HTC Desire,

LG Optimus Black,

Motorola Droid Razr,

iPhone 4 e tutti i modelli precedenti: si tratta dei dispositivi non compatibili con iOS 9.

Solo con aggiornamento software successivo:

iPhone 4S :

: iPhone 5 , iPhone 5S e iPhone 5c.

, iPhone 5S e iPhone 5c. iPhone 6 e iPhone 6 Plus

In questo caso l’aggiornamento necessario al corretto funzionamento di WhatsApp è quello ad iOS 9. Ovviamente potrebbero esserci nuove notizie in merito all’argomento che provvederemo comunque a riportare.