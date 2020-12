Come tutte le grandi compagnie telefoniche anche Vodafone si sta preparando per il passaggio alla nuova rete 5G. Contestualmente al passaggio alla rete 5G però avvera anche la dismissione della rete 3G cosa che comporterà un downgrade a tutti coloro che non posseggano uno smartphone che supporti almeno il 4G. Questa fetta di clienti infatti si troverà costretta ad utilizzare la molto più vecchia, lenta e meno pratica rete 2G.

Per questi utenti ad oggi non sembra ci siano molte soluzioni oltre a quella di rassegnarsi e cambiare smartphone passando ad un modello più recente e che possa supportare le nuove tecnologie internet. Per questo motivo Vodafone, negli ultimi periodi, sta iniziando ad inviare delle comunicazioni a tutti i clienti che non possiedono uno smartphone sufficientemente recente.

Vodafone: le comunicazioni per il cambio di smartphone

Se sei in possesso di un smartphone acquistato con Vodafone e che ormai ha raggiunto una certa età potresti essere tra quelli che si troveranno costretti a cambiare il proprio telefono. In questo caso però dire che si sarà costretti è un’affermazione impropria; i servizi di chiamate e SMS saranno comunque disponibili e non verranno interrotti.

Se non vuoi aspettare l’arrivo della lettera, o se non sei un cliente Vodafone, esiste un modo semplice per scoprire se il proprio cellulare supporta il 4G. Basterà accedere ad “impostazioni” e cliccare su “reti mobili” e poi su “modalità di rete“; qui dovrebbe comparire la scritta “LTE/WCDMA/GSM” se così non fosse significherebbe che il telefono non è on grado di supportare la rete 4G.