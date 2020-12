Da alcuni giorni TIM offre la possibilità di ottenere gratuitamente il servizio di protezione della navigazione, Safe Web Plus, ad alcuni suoi già clienti di rete mobile che hanno attiva la convergenza con il fisso di TIM Unica, rispettando alcune condizioni.

Questa nuova iniziativa è disponibile tramite negozio, app e area clienti MyTIM, servizio clienti 119 e IVR 40916 a partire dal 20 Dicembre 2020, e i clienti di rete mobile in target potrebbero anche ricevere un SMS con un link con cui possono accedere alla promozione. Scopriamo maggiori dettagli.

L’operatore Tim regala Safe Web Plus ad alcuni già clienti

In dettaglio, la possibilità di ottenere TIM Safe Web Plus gratis è dedicata alle SIM mobili TIM che hanno attivo il meccanismo di convergenza TIM Unica, la cui offerta di rete fissa associata dovrà avere attiva l’opzione Wi-Fi e Sicurezza, che al costo di 6 euro al mese include la certificazione del Wi-Fi da parte di TIM e il servizio di protezione Safe Web Plus per la navigazione da fisso.

In questo modo, si potrà così estendere la protezione della navigazione anche alle SIM di rete mobile. TIM Safe Web Plus Mobile è infatti il servizio che permette di proteggere la navigazione su internet da malware e phishing e di abilitare il Parental Control per monitorare la navigazione dei più piccoli ed eventualmente inibirla in tutto o in parte. Inoltre, il servizio blocca l’attivazione di nuovi servizi a sovrapprezzo di terze parti.

Si ricorda che, solitamente, il servizio è gratuito per il primo mese, poi a 1.99 euro ogni mese. Dal 27 Settembre 2020, tutti i nuovi clienti TIM che attivano una nuova SIM ricaricabile nei negozi dell’operatore, avranno Safe Web Plus attivo in automatico. Il nuovo cliente TIM prima dell’attivazione della nuova SIM ricaricabile potrà richiedere al rivenditore di non attivare il servizio automaticamente.