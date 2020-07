Tim Unica è l’offerta che prevede tramite il meccanismo di convergenza di ottenere Giga illimitati sui numeri mobili se si possiede un’offerta di linea fissa attiva. Purtroppo in questi giorni molti clienti stanno lamentando la difficoltà di gestire attraverso l’applicazione e il sito i numeri associati.

Aprendo l’applicazione ufficiale di Tim disponibile per Android ed iOS è possibile attraverso il relativo pannello accedere a TIM Unica per poi gestire in piena autonomia i numeri associati all’offerta. Attraverso la X è possibile cancellare un numero associato mentre attraverso l’icona a forma di penna si può modificare il numero. Purtroppo una volta salvato il tutto le modifiche non vengono apportate rendendo impossibile gestire la propria offerta.

TIM Unica: seri problemi per la gestione delle numerazi

Nonostante le numerose segnalazioni effettuate ai call center la stessa società non avrebbe ancora risolto il problema. La problematica principale è che una volta associato un determinato numero di telefono l’offerta di rinnovo dello stesso viene addebitata in bolletta e quindi l’unico modo per evitare l’addebito è quello di dissociare il numero dal pannello di TIM Unica che essendo non funzionante provoca addebiti in bolletta.

La situazione è la stessa se si prova ad effettuare la procedura di cancellazione attraverso il sito internet. Purtroppo al momento non si conoscono i tempi di ripristino e l’unica soluzione è quella di chiamare il servizio cliente e richiedere manualmente la cancellazione o la gestione delle numerazioni presenti nella propria offerta TIM Unica.