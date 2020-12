Il portale VGC come ogni anno ha assegnato il premio per la console dell’anno e Playstation 5 si è avvicinata molto alla vittoria. Che la nuova console Sony fosse particolarmente attesa lo si era capito già da prima dell’uscita; malgrado i numerosi problemi di produzione e distribuzione la PS5 resta tra le più desiderate del momento. Nonostante ciò non è riuscita ad aggiudicarsi l’ambito premio.

A battere la nuova console, incredibilmente, quella che negli ultimi anni si è presa il titolo di motore trainante del mercato delle console. Parliamo ovviamente della sorella minore, o maggiore (?), la Playstation 4, che ha fatto da padrona della scorsa generazione di console. Playstation 5 non resta però a mani vuote grazie al premio conferito al nuovo joypad DualSense come migliore innovazione dell’anno.

Playstation 5: il nuovo DualSense di Sony

Un premio quanto mai meritato quello di cui è stato insignito il controller. Grazie ai trigger adattivi e al Feedback aptico il DualSense si pone ad un livello superiore rispetto a qualsiasi altro pad ad oggi in commercio. L’innovazione è talmente profonda da portare un’incredibile ventata di novità sulle possibilità dei nuovi giochi di Playstation 5 e siamo tutti ansiosi di vederlo all’opera quando la Next Gen inizierà ad esprimere a pieno le sue possibilità.

Come dichiarato dallo stesso sito inglese: “In un anno che prometteva due console Next Gen con i loro processori grafici e SSD all’avanguardia, chi avrebbe previsto che un piccolo pad ci avrebbe scosso così tanto?“. Adesso non resta che attendere le nuove uscite di Playstation per poter godere a pieno delle sue incredibili funzionalità.