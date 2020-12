WhatsApp potrebbe presto pensare ad una fusione con Facebook che avrebbe a dir poco del clamoroso. Da alcune settimane gli addetti ai lavori parlano di questo rumors molto suggestivo, ma al tempo stesso destabilizzante per alcuni utenti della chat di messaggistica. Le indiscrezioni sono state accreditate da mesi anche da una serie di leaker di WABetaInfo.

WhatsApp, come potrebbe cambiare la chat con una fusione insieme a Facebook

Non vi è alcun dubbio che il rapporto tra WhatsApp e Facebook sia già da tempo assodato. Da quando il social network ha acquisito la piattaforma di messaggistica istantanea nel lontano 2014, l’integrazione tra i due servizi è stata più che evidente. Il prossimo passo degli sviluppatori, a questo punto, potrebbe essere il legame totale tra WhatsApp e Facebook.

Gli sviluppatori della chat – ovviamente in coordinazione con i tecnici del social network -stanno vagliando l’ipotesi di una vera e propria super chat. Qualora questo progetto divenisse realtà WhatsApp si trasformerebbe nella piazza virtuale più grande del web ed andrebbe ad inglobare tutte le conversazioni provenienti sia da Facebook (via Messenger), ma anche da Instagram.

Non tutti gli utenti sono allettati da questa novità. Sempre attraverso la rete, infatti, si evince come la maggior parte degli utenti di WhatsApp sia contrario a questo progetto e declama indipendenza netta tra la chat ed il social network. D’altro avviso, invece, ci sono le opinioni già positive da parte di sviluppatori ed addetti ai lavori. L’idea di vedere un unico grande contenitore per le chat stuzzica non poco l’idea degli esperti.