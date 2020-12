L’azienda cinese Huawei ha proposto fino ad ora numerosi smartphone ma non solo, dato che è anche produttrice di pc e laptop di ottima qualità. Nel corso dei prossimi mesi, in particolare, sembra che vedremo in veste ufficiale il primo laptop di Huawei con a bordo un processore HiSilicon Kirin. Ecco i primi dettagli.

Ecco le prime informazioni sul prossimo laptop di Huawei con processore Kirin

Huawei ha in cantiere per il prossimo anno diversi pc e laptop alimentati da un processore proprietario. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emerse le prime informazioni di uno di questi device, che al momento è conosciuto con il nome in codice Qingyun L410. Nello specifico, un leaker ha pubblicato sul noto social cinese Weibo un’immagine ritraente la presunta confezione di vendita del dispositivo.

Sulla confezione in questione sono state riportate alcune delle specifiche tecniche. Tra queste, sembra essere confermato che sotto alla scocca ci sarà il potente processore HiSilicon Kirin 990. Grazie alla presenza di quest’ultimo, è molto probabile che sarà disponibile anche il supporto alla connettività 5G. A supporto delle prestazioni generali, comunque, dovrebbero esserci 8 GB di RAM e 512 GB di storage interno SSD. L’interfaccia utente installata sarà poi la Deepin OS in versione 20 basata su Linux, ma non è da escludere che in futuro si possa installare il nuovo software HarmonyOS. Il display, infine, dovrebbe avere una diagonale pari a 14 pollici con una risoluzione pari al FullHD.

Staremo a vedere più là se arriveranno altre informazioni, ma secondo gli ultimi rumors questo nuovo laptop potrebbe essere una versione meno potente dell’attuale Huawei Matebook 14.