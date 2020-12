Con la nuova campagna promozionale Passa a Vodafone, l’operatore rosso ha attivato alcune tariffe davvero interessanti. Chiunque sia intenzionato ad entrare a far parte di una delle reti telefoniche migliori di sempre, non deve quindi lasciarsi sfuggire questa occasione. Scopriamo di seguito quali sono le principali promozioni disponibili oggi per passare a Vodafone.

Passa a Vodafone: ecco le principali offerte di fine anno

Vodafone Special Minuti 30 GB

Le tariffe scontate messe a disposizione da Vodafone riguardano quindi la categoria “Special”. La prima offerta che vogliamo mostrarvi è la Special Minuti 30 GB. Quest’ultima, dunque, propone ai nuovi clienti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 giga di traffico internet, al piccolissimo costo mensile di soli 6 euro. In questo caso la promo è riservata esclusivamente agli utenti provenienti da Fastweb, PosteMobile Full, Digi Mobil ed Erg Mobile.

Vodafone Special Minuti 50 GB

La secondo tariffa messa a disposizione da Vodafone è invece la Special Minuti 50 GB. Quest’ultima prevede un costo mensile di 9,99 euro ed offre minuti illimitati verso tutti e ben 50 giga in 4G. A differenza della precedente, la seguente tariffa prevede un costo di attivazione pari a 12,10 euro.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Proseguiamo ora con la Special 50 Digital Edition. Come suggerisce il nome, quest’ultima non è altro che un estensione della precedente. I contenuti sono infatti i medesimi ma il costo è di appena 7 euro al mese. In questo caso, però, l’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che provengono da un operatore virtuale, come Fastweb, PosteMobile Full e altri.

Vodafone Special Unlimited 7

Terminiamo infine con la nuova Special Unlimited 7, la quale propone minuti ed SMS illimitati verso tutti e ben 50 Giga in 4G. La promo è riservata ai clienti Iliad, Fastweb e di altri operatori virtuali e prevede un costo di soli 7 euro al mese.