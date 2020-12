Il Natale è ormai alle porte e, con esso, il 2020 si appresta a concludersi definitivamente. La chiusura di un anno cosi disastroso rappresenta un nuovo inizio per l’economia e per tutti i consumatori, i quali hanno subito i colpi più duri della pandemia da Covid-19. Per festeggiare questo evento e tornare a regalare un po’ di allegria agli Italiani, di recente TIM ha deciso di riservare alcune promozioni mozzafiato per tutti i nuovi clienti. Scopriamo quindi di seguito le promozioni della nuova campagna “Passa a TIM”.

Passa a TIM: ecco le tariffe speciali di fine anno

TIM Steel SIM Pro

Minuti Illimitati verso tutti i numeri telefonici nazionali;

Ben 70 Giga di traffico dati;

Costo mensile di soli 7,99 euro – Nessun costo di attivazione;

Servizio Lo Sai e Chiama Ora di TIM e piano tariffario base TIM Base e Chat compresi nel prezzo;

e piano tariffario base compresi nel prezzo; Riservata ai soli clienti che provengono da Digi Mobil.

TIM Steel Pro

Minuti Illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

50 Giga di traffico dati;

Costo mensile di soli 7,99 euro – Nessun costo di attivazione;

Servizio Lo Sai e Chiama Ora di TIM e piano tariffario base TIM Base e Chat compresi nel prezzo;

e piano tariffario base compresi nel prezzo; Riservata a tutti i nuovi clienti che provengono da un operatore virtuale, esclusi i clienti Digi Mobil e Kena Mobile.

TIM Titanium New

Minuti Illimitati verso tutti;

100 Giga di rete mobile in 4G;

Costo mensile di soli 9,99 euro – Costo di attivazione e di SIM pari a 13 euro una tantum;

Riservata ai soli clienti che provengono da 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom, Iliad, PosteMobile ESP, PosteMobile Full, operatori virtuali sotto Europe Energy (Withu), Plintron Italia Full, NV mobile, Green ICN, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, Enegan e NoiTel.

TIM Special x Te