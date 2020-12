Coop e Ipercoop: prezzi bassi e sconti da non perdere per tutti

Con Coop e Ipercoop gli utenti di tutta Italia si ritrovano letteralmente tra le mani una campagna promozionale che promette forti sconti, prezzi bassi ed innumerevoli prodotti tra cui è possibile effettivamente scegliere. Gli acquisti, come al solito, risultano essere effettuabili nei vari punti vendita sparsi per il territorio, ma non sul sito ufficiale.

Quando scegliete un dispositivo commercializzato da Coop e Ipercoop, dovete comunque sapere che accedere ad una versione completamente sbrandizzata, e sopratutto con annessa una garanzia legale della durata massima di 24 mesi (2 anni effettivi), dalla data di acquisto del terminale stesso.

Coop e Ipercoop: il volantino strizza l’occhio agli utenti

Spendere poco con Coop e Ipercoop è assolutamente possibile, anche se naturalmente dovrete in parte rinunciare alla qualità generale, poiché in molti casi incrociamo prodotti che già di base sono relativamente economici. Uno di questi è sicuramente lo Huawei P40 Lite E, nasce per essere inserito direttamente nella fascia bassa del mercato nazionale, e come tale non riuscirà a garantire prestazioni complessivamente elevate, nonostante comunque abbiamo un ottimo display ed un comparto fotografico all’altezza della situazione.

Nell’eventualità in cui lo vogliate acquistare al prezzo promozionale di 139 euro, dovete ricordare che non integra i servizi Google, di conseguenza dovrete affidarvi interamente ai cosiddetti Huawei Mobile Services, in fortissima espansione nel corso degli ultimi mesi.

Il volantino Coop e Ipercoop estende le proprie grinfie anche verso altre categorie merceologiche o prodotti in generale, trovate gli sconti direttamente sul sito dell’azienda.