La Special Unlimited di Vodafone è una promozione davvero molto interessante, con la quale il cliente potrà pensare di godere di tantissimi giga, minuti e SMS, pagando corrispettivamente un canone fisso mensile che non supera i 9,99 euro.

Di base la suddetta è un’offerta distribuita in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere riservato direttamente a coloro che sono in possesso di una determinata SIM ricaricabile di CoopVoce, Tiscali e TIM, i quali saranno pronti a richiedere la portabilità del numero originario. La richiesta dovrà necessariamente essere presentata direttamente in negozio, dietro il pagamento di 5,01 euro per la promo e di 10 euro per l’acquisto della SIM; un totale di 15,01 euro, al cui interno troviamo comunque anche 5 euro di credito residuo già incluso, da poter utilizzare anche per i rinnovi successivi.

Vodafone: la promozione è ricca di contenuti

La Vodafone Special Unlimited è assolutamente ricca di contenuti, al suo interno è infatti possibile trovare 50 giga di traffico dati, per una velocità massima in download di 600Mbps, accompagnati da illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad amici e parenti.

Tutto questo ad un prezzo complessivamente ridicolo, poiché saranno necessari solamente 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, per godere del suddetto bundle.

Non dimenticate, infine, che sono assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento sarà possibile richiedere la portabilità verso altra azienda o operatore telefonico, a costo ovviamente azzerato completamente.