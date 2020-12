Western Digital My Passport è la soluzione perfetta per chi è sempre in viaggio ed ha bisogno di tanta memoria o per quelle aziende che vogliono dotare i propri dipendenti di un ulteriore strumento per migliorare il loro smart working! Facile, intuitivo e versatile può essere usato su PC, tablet e smartphone!

Prezzo e considerazioni

Di solito, parlare di prezzo e considerazioni è sempre una delle ultime cose in ordine di importanza. Questa volta, però, abbiamo deciso di mettere queste tematiche in primo piano. L’SSD offerto da Western Digital è un ottima soluzione per lo smart working/home working o semplicemente per chiunque lavori in mobilità. Avere tanto spazio a disposizione con un livello di crittografia dei dati si rileva importante sempre di più, giorno dopo giorno.

Il prezzo di questo dispositivo, dunque, risulta più che giustificato dall’importanza del suo lavoro. L’SSD portatile e compatto di casa Western Digital ha un prezzo di listino di 159,99 euro, ma su Amazon si può trovare tranquillamente intorno ai 100 euro per 500 GB o 182 euro per 1TB, 379,81 euro per 2 TB.

Ci sentiamo, quindi, calorosamente di consigliarlo a chiunque abbia necessità di tanto spazio, velocità, praticità d’utilizzo. Ricordiamo, infatti, che l’SSD può essere utilizzato con assoluta semplicità sia da PC (USB 3.2 Gen 2 o Type-C) che da smartphone/tablet (Type-C). In caso di iPhone, dunque, sarà necessario comprare a parte un adattatore.

Prestazioni

Le performances di questo dispositivo si commentano da sole. Tanta velocità a disposizione dell’utente, ma soprattutto affidabilità, anche di lungo periodo. Di base, My Passport SSD offre una velocità di lettura fino a 1050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1000 MB/s. Nei nostri approfonditi test, siamo arrivati a velocità leggermente inferiori sia da PC che dai numerosi smartphone in nostro magazzino. In ogni caso, prestazioni comunque eccellenti per un utilizzo lavorativo avanzato in mobilità.

Sicurezza e smart working

Western Digital My Passport SSD è naturalmente dotato di protezione con password e di crittografia hardware. In caso di smarrimento o furto, dunque, nessuna preoccupazione per i dati personali/aziendali dell’utente. Nello specifico, sono presenti una crittografia hardware AES a 256 bit basata su password ed una funzionalità semplificata di backup.

Design e materiali

Una cosa assolutamente da non sottovalutare quando si acquista un SSD portatile (ma anche un SSD e basta) è la qualità dei materiali costruttivi e l’affidabilità del prodotto in sé. In entrambi i casi, con Western Digital andiamo sul sicuro, in particolar modo per quanto concerne le cadute accidentali. Dimensioni 100.08mm x 55.12mm x 8.89mm

My Passport SSD ha un design molto compatto ed un fantastico case in metallo ch lo rende particolarmente resistente ad urti e vibrazioni. L’azienda, inoltre, certifica una resistenza alle cadute da un massimo di 1,98 metri di altezza.

Confezione e conclusioni

All’interno della confezione di vendita, sarà possibile trovare:

Unità SSD portatile;

Cavo da USB 3.2 Gen 2 a Type-C;

Adattatore da USB Type-C a Type-A;

Software WD Discovery™ per il backup e la protezione tramite password (da scaricare online).

In definitiva, siamo rimasti particolarmente colpiti da questo prodotto. Qualità ed affidabilità al giusto prezzo.

