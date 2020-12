Pare che Niantic abbia appena annunciato un nuovo evento a tempo in Pokémon GO. In questo nuovo evento, sia per quanto riguarda i giocatori che acquistano il biglietto e sia per gli utenti che decideranno di non spendere nulla, avranno la possibilità di catturare nuovi Pokémon o di attirarne altri con una facilità maggiore. Scopriamo di seguito ulteriori informazioni a riguardo.

Pokemon GO: attenzione all’evento che inizierà a breve e che porterà con sé delle novità

Il nuovo evento sarà in attivo dalle ore 10 italiane di venerdì 18 dicembre 2020, fino alle ore 20 italiane di lunedì 21 dicembre 2020. In questo arco di tempo avrete la possibilità di poter usare Aroma per attirare uno di questi Pokemon: Spoink, Woobat, Cubchoo Jynx, Swinub, e altri.

Non avrete bisogno di molto, solo di un po’ di fortuna, soprattutto se avrete l’occasione di incrociare la versione cromatica di Cubchoo. Dopo averlo utilizzato una volta, l’aroma avrà una durata di tre ore, dove, durante questo arco di tempo, avrete la possibilità di attirare molte creature e allargare la vostra collezione.

A Le missioni del Professor Willow possono accedervi solo gli utenti che hanno con loro un biglietto e possono avere come ricompensa i seguenti oggetti e Pokémon: