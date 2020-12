Aumentano le informazioni sul tracker prodotto da Samsung in arrivo nel mese di gennaio. L’accessorio, noto come Samsung Galaxy Smart Tag, è apparso nelle indiscrezioni delle ultime settimane che ne avevano svelato soltanto alcune delle probabili funzioni e il suo costo. Alcune immagini, ora, mostrano quello che sarà il design e la data di lancio.

Samsung Galaxy Smart Tag: ecco design, costo e data di lancio del tracker!

Grazie al portale 91mobiles avevamo avuto modo di conoscere il costo con il quale Samsung potrebbe proporre al pubblico i Galaxy Smart Tag. Adesso è la stessa fonte che riporta alcune immagini emerse dall’app SmartThings, tramite le quali è possibile notare il design dell’accessorio creato dal colosso.

Da quanto mostrato pare dunque che i Samsung Galaxy Smart Tag avranno una forma quadrata ma con angoli arrotondati; e che al centro del dispositivo vi sarà un tasto la cui funzione non è ancora ben chiara. Si presume possa essere utile al fine di abbinare l’accessorio a uno smartphone o per far sì che il dispositivo attivi il segnale acustico in caso di smarrimento. Il tracker, inoltre, presenterà un piccolo foro che consentirà di applicarlo all’oggetto desiderato tramite un gancio.

La presentazione del Galaxy Smart Tag avverrà molto probabilmente il 14 gennaio 2021, contemporaneamente al lancio della serie di smartphone Galaxy S21 e di altri dispositivi davvero interessanti. Le informazioni trapelate nelle scorse settimane ritengono che sarà possibile acquistare l’accessorio a un costo di soli 15,00 euro. Nei prossimi giorni avremo sicuramente la conferma e prima del lancio potrebbero essere resi noti ulteriori dettagli.