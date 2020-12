Ci stiamo avvicinando sempre più alla presentazione ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung e per questo le indiscrezioni e le notizie in rete continuano a crescere giorno dopo giorno. In queste ultime settimane, infatti, sono trapelati rumors riguardanti prezzo di vendita, specifiche e design, e ora sono stati pubblicati anche le immagini renders ufficiali del Samsung Galaxy S21.

Ecco il Samsung Galaxy S21 in queste immagini renders ufficiali

Fra poche settimane verrà svelata sul mercato mobile la nuova famiglia di top di gamma di casa Samsung, ma ormai conosciamo praticamente tutto. In queste ultime ore, in particolare, sono state pubblicate le immagini renders ufficiali della versione standard del trio, ovvero il Samsung Galaxy S21. Nello specifico, da questi renders possiamo osservare lo smartphone in tutte le sue angolazioni e possiamo anche scoprire le quattro colorazioni previste per questo modello.

Ci saranno le classiche colorazioni White e Black ma anche due new entry. La prima è la colorazione Pink molto particolare e soprattutto differente rispetto a quella vista con i modelli dello scorso anno. La backcover, il frame laterale e anche la zona rialzata dove sono collocate le fotocamere posteriori ricevono questa tonalità, mentre sul fronte troviamo un Infinity-O Display piatto da 6.3 pollici di diagonale con le cornici attorno nere. Molto particolare, poi, è l’inedita colorazione Purple presente sul retro dello smartphone. Il frame laterale e la zona per le fotocamere, però, sono color rosa.

Insomma, questo è praticamente il design ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S21. Tra le altre novità, sappiamo che sotto alla scocca troveremo il nuovo processore del colosso sudcoreano, ovvero il SoC Exynos 2100, e sul retro ci saranno tre fotocamere posteriori con due sensori da 12 megapixel e un sensore teleobiettivo con zoom ottico 3x da ben 64 megapixel. Per quanto riguarda il suo prezzo di vendita, ci aspettiamo 849 euro per la versione base con meno memoria interna.