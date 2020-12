Molti nuovi giochi, tra cui Call of Duty: Black Ops Cold War e Assassin’s Creed Valhalla, sono compatibili su entrambi i sistemi PS4 e PS5. Questo lascia alcuni giocatori incerti su come lanciare la versione specifica per la propria console.

Ora, i giocatori che lanciano giochi cross-gen su PS5 riceveranno un messaggio che li avverte se è disponibile una versione aggiornata per nuova generazione. Il messaggio cita: “Stai per giocare alla versione per PS4 di questo gioco. Vuoi passare alla versione PS5? “, ed è seguita da un’opzione per scaricare / riprodurre la versione PS4 o passare alla versione PS5.

PS5 ha rilasciato il nuovo aggiornamento per gli utenti

Si tratta di un aggiornamento assolutamente gradito dai fan. Ciò risolve la necessità per i giocatori di navigare ininterrottamente nell’interfaccia utente per distinguere quale versione di un gioco viene riprodotta sulla console. Il problema è particolarmente pertinente per chi utilizza le versioni digitali di titoli cross-gen.

L’acquisto di un gioco cross-gen digitale, ad esempio FIFA 21, richiede automaticamente al sistema di scaricare entrambe le versioni PS4 e PS5 dal PS Store. La confusione cross-gen non è un problema limitato alle console Sony. Anche i giocatori su Xbox hanno riscontrato problemi simili, sebbene Microsoft sembri aver trovato una soluzione migliore.

Le console Xbox Series X (e Xbox Series S) sono dotate di Smart Delivery, un sistema che assegna un badge per indicare la particolare generazione di un gioco nella libreria di un giocatore. Inoltre, Xbox avvierà automaticamente la migliore versione di un gioco quando viene selezionato un titolo, indipendentemente dalla generazione scelta.