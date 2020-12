L’ultimo aggiornamento di Sony per PlayStation 5 sembra aver risolto uno dei maggiori problemi con i giochi cross-gen sulla console. Ora è più facile capire quando si avviano giochi in versione PlayStation 4. Inoltre, la console avviserà gli utenti quando sarà disponibile al download la versione PS5 di quel gioco.

La funzione, individuata dall’utente Twitter Tidux, mira a chiarire una delle parti più frustranti e complesse della PlayStation 5. Poiché la console offre la retrocompatibilità per tutti i giochi PS4, compresi quelli che offrono aggiornamenti gratuiti per PS5 di nuova generazione, è abbastanza facile installare accidentalmente la versione PS4 del gioco.

PlayStation 5: l’ultimo update è disponibile al download

Microsoft ha adottato un approccio più semplice al sistema, con il suo programma Smart Delivery che installerà (o aggiornerà) automaticamente un gioco alla migliore versione per una console. Sebbene il metodo di Sony non sia altrettanto semplice, almeno renderà più chiaro ai giocatori quando hanno installato la versione sbagliata.

La nuova funzionalità sarà probabilmente particolarmente utile in futuro, poiché sempre più sviluppatori continuano a rilasciare versioni ottimizzate per PS5 dei loro titoli PS4. Con il sistema attuale, non esiste un ottimo modo per i giocatori di sapere quando è disponibile una versione per PS5 di un gioco. Con il nuovo aggiornamento, chiunque possieda Control: Ultimate Edition, ad esempio, e abbia la versione PS4 installata riceverà una notifica quando la versione di nuova generazione verrà rilasciata il 2 febbraio.

L’opzione sembra essere disponibile solo per i giochi che includono aggiornamenti gratuiti di nuova generazione. I giochi che richiedono un nuovo acquisto per le versioni “rimasterizzate”, come Spider-Man 2018 di Insomniac o Devil May Cry 5 Special Edition, rimarranno come download separati.