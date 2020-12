Sono molti i servizi che, in questi giorni, stanno offrendo un riassunto dell’anno che sta per concludersi. Questi report ci permettono di capire in che modo abbiamo utilizzato quella determinata applicazione, quanto a lungo e quali sono state le nostre attività preferite. Un esempio è Spotify, che con il suo Wrapped riassume i nostri ascolti di questo anno particolare, mostrandoci gli album, gli artisti e le canzoni da noi più ascoltate.

Anche aziende attive nel settore del gaming offrono report di questo tipo. Come PlayStation, che nei prossimi giorni dovrebbe rilasciare le sue statistiche con la classifica dei tre giochi preferiti, il genere preferito, le ore di gioco totalizzate, nonché la sequenza di gioco più lunga di sempre ed i giorni trascorsi giocando alla Play.

Nintendo Switch, il riassunto dell’anno non è disponibile in Europa

Anche Nintendo ha preparato un report del genere, peccato che lo abbia reso disponibile esclusivamente per gli utenti degli Stati Uniti e del Canada. Il Nintendo Switch Year in Review mostra un riassunto dell’anno trascorso con Nintendo. Mostra i titoli più giocati dell’anno con tanto di ore di gioco, e chi è cliente Nintendo da più di un anno può anche confrontare i traguardi raggiunti con quelli dell’anno scorso.

In base ai titoli più giocati, viene determinato il titolo che descrive che tipo di giocatore si è stati quest’anno. È poi possibile scaricare un grafico da condividere sui social, come questo che alleghiamo a seguire.

Rispetto all’anno scorso, il report di Nintendo non mostra più il giorno in cui l’utente ha effettuato il primo acceso alla Switch ed il primo titolo giocato. Mostra, però, il giorno in cui si ha giocato di più, così come l’attività mensile sotto forma di grafico a barre con tanto di numero di ore trascorse a giocare al mese. Per accedere alla revisione annuale, occorre visitare il sito web ufficiale Nintendo e accedere con le proprie credenziali. Abbiamo però già specificato che il riassunto è disponibile solo per gli account degli Stati Uniti o del Canada.