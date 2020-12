Il volantino Trony non cede di un millimetro, in seguito alle bordate di offerte delle concorrenti della rivendita di elettronica, riuscendo ancora una volta a superarle con prezzi sempre bassi ed alla porta della maggior parte degli utenti.

In seguito alla scadenza tecnica nel corso della giornata di ieri, date le feste correnti, la campagna promozionale è stata prorogata fino a domani, 26 dicembre 2020. Gli utenti hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare degli ottimi sconti attivati su tanti smartphone, proposti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Trony: il SottoCosto non ammette alcuna replica

Il volantino Trony non ammette repliche, al suo interno possiamo trovare uno dei migliori smartphone in circolazione, proposto ad una cifra di tutto rispetto. Parliamo appunto del Samsung Galaxy S20+, must have e best buy assoluto degli ultimi mesi, oggi raggiungibile a 699 euro, un prezzo ancora elevato, ma decisamente inferiore rispetto ai listini originari.

Con 300 euro in meno, nel caso in cui si voglia risparmiare al massimo, l’utente potrà mettere le mani su un Galaxy S20 FE, ovvero tecnicamente lo stesso Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon 865. Una meraviglia di smartphone, in vendita a soli 399 euro.

Tutte le altre offerte del volantino Trony sono raccolte nel dettaglio sul sito ufficiale, potete scorrere i singoli prezzi ancora disponibili, aprendo il prima possibile le pagine, raggiungibili direttamente a questo link speciale.