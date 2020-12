La piattaforma del colosso Sky, come la maggior parte delle altre piattaforme concorrenti, nel mese di gennaio 2021 lancerà delle nuove serie TV dedicate a tutti i propri abbonati.

Come ben saprete ormai, il mese di gennaio è uno di quelli in cui vengono rilasciati più contenuti rispetto ad altri. Vi ricordo anche che per contenuti che arrivano, altri se ne vanno. Scopriamo alcuni titoli che sbarcheranno sulla piattaforma a gennaio 2021.

Sky: alcune serie TV in arrivo a gennaio 2021

La piattaforma ha stilato un elenco provvisorio con le uscite previste per il mese di gennaio 2021. Il 7 gennaio iniziamo subito con l’arrivo della quinta stagione di The Intern ed il giorno successivo con la miniserie The Undoing – Le verità non dette. Quest’ultima è ambientata nell’esclusivo Upper East Side di Manhattan, si tratta di un intrigante family drama con atmosfere da thriller psicologico che debutterà, tutta subito.

Il 10 e l’11 gennaio arriveranno rispettivamente la terza stagione di Magnum P.I. e la seconda stagione di L.A’S Finest. Pausa di un giorno ed il 13 gennaio si ricomincia con la terza stagione di The Good Doctor. Il 16 gennaio 2021 sarà invece la volta della seconda stagione di A Discovery Of Witches.

Parliamo ora dell’arrivo della prima stagione, il 18 gennaio 2021, di Baghdad Central. Dopo la caduta di Saddam Hussein, l’ex ispettore di polizia Muhsin al-Khafaji ha perso praticamente tutto. Cerca una delle poche cose rimaste nella sua vita, la sua figlia maggiore scomparsa. Il 25 gennaio arriveranno EUPHORIA: FUCK ANYONE WHO’S NOT A SEA BLOB – PART 2: JULES, Speciale, PRODIGAL SON, Stagione 2 su Mediaset Premium, insieme a THE BOLD TYPE, Stagione 4 il giorno dopo. Concludiamo in bellezza il 29 gennaio 2021 con la terza stagione di Yellowstone.