Di qualche ora in anticipo rispetto a quanto annunciato precedentemente, l’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente deciso di attivare nei sistemi, ad alcuni già clienti, la promozione di Natale GigAuguri 25GigaDi+.

Si tratta della promozione lanciata in risposta all’appello di qualche settimana fa del Ministro Pisano, che offre a tutti i clienti dell’operatore Giga Illimitati da oggi 24 dicembre 2020. Scopriamo insieme i dettagli.

CoopVoce attiva in anticipo i Giga Illimitati per Natale ad alcuni clienti

La promozione GigAuguri 25GigaDi+ prevede 25 Giga di traffico internet mobile fruibili su territorio italiano. Tutti i clienti CoopVoce attivati entro il 23 dicembre 2020 potranno usufruirne ufficialmente e gratuitamente il 24 dicembre 2020 e questa resterà attiva fino al 6 gennaio 2021, un termine più lungo rispetto a quello fissato da altri operatori quali Tim, Vodafone e WindTre.

Come già anticipato, grazie ad una segnalazione, GigAuguri 25GigaDi+ non è rinnovabile, disattivabile o sospendibile anticipatamente ed è incompatibile con l’opzione GigaScuola 100GigaDi+ e con le offerte internet a tempo. Per conoscere i Giga disponibili il cliente può accedere all’App di CoopVoce, accedere all’Area Clienti del sito ufficiale dell’operatore virtuale FULL MVNO, chiamare dalla propria sim CoopVoce il 4243688 o inviare un SMS dalla propria SIM CoopVoce con scritto “INFO SIM” al numero 4243688.

Ad esaurimento dei Giga, o alla scadenza della promozione, il traffico dati sarà tariffato secondo le condizioni del piano tariffario di base o scalato da eventuali altri pacchetti dati già presenti sulla linea. In caso di blocco o di riduzione della velocità del traffico internet, l’attivazione della promo GigAuguri non riabiliterà la navigazione. La promozione non è disattivabile e come già detto non sono previsti costi aggiuntivi.