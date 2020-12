Comet inizia a voltare pagina e decide di lanciare i nuovi Winter Sales, una campagna promozionale con la quale avvicina il consumatore ai saldi invernali, promessi appunto con l’inizio del mese di Gennaio. Gli sconti sono ottimi, ma sopratutto disponibili sia online che nei singoli punti vendita.

Avete capito bene, come vediamo solitamente da Comet, anche in questo caso il cliente potrà godere degli stessi identici prezzi sul sito ufficiale, l’acquisto potrà essere completato comodamente dal divano di casa propria, ricevendo gratuitamente la merce al proprio domicilio, previa una spesa effettiva superiore ai 49 euro. In caso contrario è previsto il pagamento di una piccolissima quota, inferiore ai 10 euro (la consegna in negozio è invece sempre gratis).

Comet: i nuovi sconti sono impressionanti

Sconti davvero impressionanti direttamente da Comet, uno degli smartphone più interessanti di tutto il volantino è sicuramente l’Apple iPhone 11, in versione da 64GB, oggi ufficialmente in vendita a 629 euro, una cifra decisamente ridotta rispetto ad un listino originario molto più elevato.

Spostandosi entro il mondo Android, si scoprono soluzioni del calibro di Oppo A91 a 229 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Motorola G9 Plus a 219 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo A52 a 149 euro, Motorola E7+ a 139 euro, Xiaomi Redmi 9C a 139 euro, Huawei P40 Lite E a 139 euro, Huawei Y6p a 129 euro, LG K51s a 129 euro, Xiaomi Redmi 9A a 119 euro, Vivo Y11s a 119 euro e similari.

Il dettaglio del volantino Comet lo trovate a questo link.