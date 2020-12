Bennet è una delle poche realtà ancora in grado di stupire i consumatori, producendo sconti ed offerte assolutamente interessanti, grazie ad una miriade di prodotti economici, in vendita nel periodo corrente a prezzi sempre più bassi.

La limitazione più grande del volantino bennet riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio, poiché è una campagna promozionale attiva solo nei punti vendita fisici, ma non direttamente sul sito ufficiale; ciò sta a significare che il consumatore dovrà recarsi personalmente, ed in un periodo di feste appare essere molto più complicato del previsto.

Correte ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram, potrete ricevere codici sconto Amazon e scoprire tantissimi prezzi bassi.

Bennet: gli sconti sono stupefacenti

I prodotti su cui Bennet ha voluto maggiormente puntare, come tutti i rivenditori di elettronica, appaiono essere gli smartphone; qui troviamo un forte accenno al mondo Samsung, con il Galaxy S20 FE. Uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato, presenta caratteristiche tecniche identiche al Galaxy S20, ma nel contempo garantisce anche l’accesso al processore Qualcomm Snapdragon 865, must have assoluto e richiestissimo dalla community.

Il prezzo, per la versione no brand, è veramente ridottissimo, parliamo di soli 499 euro per uno dei top di gamma più in voga degli ultimi mesi. Sempre dal volantino Bennet apprendiamo anche dell’esistenza di una PS4 a 279 euro, per finire con il purificatore d’aria Dyson a 599 euro, tutti prodotti molto differenti tra loro, ma in grado di catturare fortemente l’interesse del consumatore stesso.

Per scoprire ogni altra offerta, aprite le pagine sottostanti, inserite come galleria fotografica.