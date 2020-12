Vodafone ha rinnovato in questo mese di dicembre il suo parco offerte. Gli utenti del provider inglese che intendono attivare una SIM effettuando la portabili del numero da altro operatore potranno sfruttare una serie di interessanti e vantaggiose tariffe. Tra queste spicca ovviamente anche la Special 100 Giga. La promozione, già conosciuta in passato, presenta ora una sostanziale novità.

Vodafone, una nuova occasione: la tariffa da 100 Giga è ora presente anche online

C’è infatti una versione di Special 100 Giga indirizzata per tutti quegli abbonati che effettuano la portabilità del numero da Iliad o da altri gestori virtual. Per questa fascia di possibili clienti, infatti, la tariffa è disponibile anche per l’attivazione online, grazie alle pagine dedicate del sito internet ufficiale Vodafone.

Come sempre, i consumi risultano essere particolarmente vantaggiosi per i nuovi abbonati. Gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo per il rinnovo mensile si attesta sui 9,99 euro ogni mese. A chi sceglie la Special 100 Giga attraverso il sito internet ufficiale di Vodafone non sarà nemmeno chiesto un costo di attivazione.

Questa versione di Special 100 Giga come detto è riservata solo a chi effettua la richiesta di portabilità del proprio numero. In base alle richieste del momento, l’operazione di portabilità prevede un tempo che oscilla tra i due ed i tre giorni lavorativi. Per le sottoscrizioni online, la scheda SIM di Vodafone sarà inviata all’indirizzo o al recapito scelto dal cliente nel momento dell’attivazione.