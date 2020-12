Google Maps sta portando un nuovo feed della community nella scheda Esplora. Questo nuovo feed mostrerà le ultime recensioni, foto e post di luoghi ed eventi vicino a te, offerti dalle persone e dalle attività che segui. Offre anche contenuti di esperti come commercianti di cibo e bevande, e articoli di note case editrici.

Questo nuovo feed della community di Google Maps cerca di offrire consigli su eventi e luoghi nelle vicinanze dove andare.

Il gigante della tecnologia ha confermato che in Google Maps è disponibile l’aggiornamento a livello globale per gli utenti Android e iOS. Tuttavia, questo sembra essere un lancio scaglionato, poiché finora non abbiamo accesso al nuovo feed su Android.

Agli utenti possono piacere questi post e seguire nuove persone e aziende. Google raccoglie tutte queste informazioni incentrate sulla comunità nelle vicinanze, dai 20 milioni di contributi che afferma di ricevere ogni giorno. Questi contributi includono consigli sui luoghi preferiti, aggiornamenti ai servizi aziendali, nuove recensioni e valutazioni, foto, risposte alle domande di altre persone, indirizzi aggiornati e altro ancora.

Il feed della community in Google Maps mira essenzialmente a rendere più facile scoprire cose da fare e luoghi da visitare in un’area. Include aggiornamenti sulle aggiunte di menu in ristoranti famosi, sentieri escursionistici nelle vicinanze, gite di un giorno popolari in città e altri eventi simili.

“Effettuando la panoramica e lo zoom della mappa, puoi trovare informazioni utili per quasi tutti i luoghi del mondo, grazie ai contributi di persone del posto”, afferma Google nel post del blog.

Il feed della community di Google Maps tiene conto dei tuoi interessi e ti offre contenuti su misura. Ad esempio, se hai contrassegnato un interesse per il cibo sano o la cucina cinese nelle tue preferenze su cibi e bevande di Google Maps, vedrai più consigli, foto e post aziendali per quel tipo di ristorazione.