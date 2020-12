Le auto elettriche sono veicoli dotati di motori elettrici che utilizzano come fonte di energia primaria l’energia chimica immagazzinata in una o più batterie ricaricabili e resa disponibile da queste al motore sotto forma di energia elettrica. Uno degli svantaggi di possedere un’auto elettrica è la sua autonomia piuttosto limitata. Ciò è dovuto al fatto che le attuali batterie disponibili durano poco e richiedono tempi di ricarica abbastanza lunghi. L’azienda automobilistica giapponese Toyota ha così programmato di mettere in commercio una batteria per auto elettriche che si ricarica in soli 10 minuti.

Ciò, ovviamente, ha destato sin da subito l’interesse del mercato poiché stiamo parlando di una batteria che consentirebbe la ricarica di un’auto per un viaggio di 500 km in 10 minuti soltanto. Si tratterebbe di una batteria allo stato solido che rappresenta una vera e propria svolta non solo per i veicoli elettrici ma per un intero settore. La stessa Toyota ripone molta fiducia nelle batterie allo stato solido e prevede di essere la prima compagnia automobilista al mondo a mettere in commercio un veicolo elettrico con una batteria di questo tipo.

Nuova batteria allo stato solido: la Toyota ne mette in luce i vantaggi

La Toyota ci tiene a sottolineare i vantaggi delle batterie allo stato solido. Tra questi rientrano un minore rischio di incendio e di danni in generale ma, soprattutto, una densità di energia maggiore. Questo ultimo aspetto è qualcosa di davvero interessante poiché consente una maggiore autonomia ma anche una ricarica molto più rapida nell’unità di tempo. La Toyota non è però la sola casa automobilistica a puntare sulle batterie allo stato solido. Infatti, anche la Nissan aveva comunicato di stare lavorando ad una propria batteria allo stato solido. E anche la stessa azienda tedesca Volkswagen ha stretto rapporti con una start-up statunitense per consolidare un nuovo modello di batteria allo stato solido.

Potete trovare maggiori informazioni sul Nikkei Asia.