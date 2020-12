Le auto elettriche sono automobili con motore elettrico che utilizzano come fonte di energia primaria l’energia chimica immagazzinata in una o più batterie ricaricabili e resa disponibile da queste al motore sotto forma di energia elettrica. Però, ancora oggi, i veicoli elettrici si caratterizzano per una autonomia limitata. Per questa ragione, ingegneri della QuantumScape, una società della Silicon Valley, hanno lavorato per mettere a punto una nuova batteria che potrebbe finalmente raddoppiare l’attuale autonomia delle auto elettriche.

Si tratta di una batteria al litio-metallo che consentirebbe alle auto elettriche di raddoppiare, o quasi, la propria autonomia. La batteria si presenta parzialmente allo stato solido, ossia una batteria che utilizza un elettrolito solido invece di uno liquido. L’amministratore delegato della QuantumScape l’ha definita come la batteria che potrà creare l’innesco per la vera crescita del mercato dei veicoli elettrici soprattutto negli USA dove solo il 2% delle nuove vendite è rappresentato da auto elettriche. La nuova batteria può ricaricarsi fino all’80% in meno di 15 minuti e mostra pochissimo degrado anche quando viene sottoposta a cicli di carica e scarica aggressivi.

È una batteria che supererebbe di più dell’80%, in termini di autonomia di guida, le altre batterie normalmente poste sulle attuali auto elettriche ossia quelle standard agli ioni di litio. Inoltre la nuova batteria al litio-metallo consentirebbe di mantenere più dell’80% della capacità su più di 800 cicli di ricarica. Qualcosa che equivale a circa 380.000 km. Si tratta di una innovazione senza precedenti che potrà consentire alle future auto elettriche di poter contare, finalmente, su una maggiore autonomia di guida.