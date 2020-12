L’ultimo volantino lanciato a tutti gli effetti da Trony è un SottoCosto di Natale che punta a soddisfare le richieste degli utenti che ancora oggi sono alla ricerca della migliore occasione per il regalo adatto ad amici e parenti. I prezzi bassi verranno disattivati nella giornata di domani, 24 dicembre 2020.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Trony, risulta essere disponibile solo presso i punti vendita dell’azienda, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno essere completati sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. In parallelo, le scorte sono estremamente limitate, per questo motivo potrebbero non essere più disponibili nel momento in cui vi recherete direttamente in negozio.

Trony: questo nuovo SottoCosto non ammette repliche

I prodotti inclusi nel SottoCosto di Trony appartengono interamente alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, con occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Il top di gamma coinvolto è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, un vero e proprio must have del 2020, oggi finalmente in vendita a meno di 700 euro, e da consigliare a tutti coloro che vogliono mettere le mani sul meglio del meglio.

Scendendo leggermente nella qualità generale, ecco arrivare l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima fan edition che promette al consumatore finale prestazioni al livello di un Galaxy S20, con alle spalle però il processore Qualcomm Snapdragon 865. Tutto questo a soli 399 euro.

Le occasioni disponibili da Trony non terminano qui, per approfondire la conoscenza del volantino è possibile aprire le pagine raggiungibili sul sito ufficiale.