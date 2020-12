Carrefour riesce ancora una volta a soddisfare pienamente le più rosee aspettative dei consumatori italiani che, ancora oggi, sono alla ricerca delle migliori occasioni ed offerte per raggiungere l’acquisto di un prodotto appartenente al settore della tecnologia.

Tutti gli sconti racchiusi all’interno della campagna promozionale oggetto del nostro articolo, risultano essere disponibili nei vari punti vendita sparsi per il territorio, non sarà possibile approfittare delle stesse promozioni sul sito ufficiale o altrove in Italia. Il prodotto commercializzato viene proposto con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto in una versione completamente sbrandizzata.

Gli sconti Amazon, con tantissimi coupon gratis, sono disponibili solamente sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Carrefour: quante offerte speciali per tutti

Tutti gli utenti possono accedere ad uno degli smartphone più in voga del periodo, parliamo infatti dell’ottimo iPhone 11, il modello che molti di noi desiderava nel corso degli ultimi mesi, oggi finalmente proposto ad una cifra decisamente ridotta, saranno difatti necessari soli 699 euro per il suo acquisto in versione completamente sbrandizzata.

Volendo invece restare sotto i 400 euro, il consiglio è di puntare verso Oppo A9 2020, Motorola E6 Play, Samsung Galaxy A41, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A20s o similari. Sono tutti dispositivi relativamente economici, caratterizzati da buone specifiche tecniche complessive, e da consigliare agli utenti che non vogliono spendere troppo, ma sopratutto che sono pronti a qualche piccola rinuncia.

Il volantino Carrefour raccoglie occasioni e prezzi bassi anche su altre categorie merceologiche, per approfondire la conoscenza di una campagna promozionale sicuramente agguerrita ed interessante, il consiglio è di aprire le pagine seguenti.