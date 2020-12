Le grandi occasioni per i clienti TIM non mancano mai ed in questo mese di Dicembre, l’operatore garantisce a tutti i suoi abbonati anche la possibilità di utilizzare il famoso ”Bonus 500 euro”. E’ da ora disponibile, infatti, una tariffa ad hoc che contempla il voucher utile per la dotazione di una connessione di rete e di un dispositivo mobile.

TIM, bonus 500 euro e tablet nella nuova tariffa

Proprio come già previsto da altri operatori (abbiamo già sottolineato gli esempi di WindTre e Vodafone), la promozione di TIM associata al “Bonus 500 euro” è composta su più livelli. Gli utenti interessati potranno dotarsi di una rete in Fibra Ottica al costo speciale di 19,90 euro al mese per il primo anno. Oltre alla connessione internet, saranno anche presenti le telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Dopo il primo anno, il costo di 19,90 euro passa a 29,90 euro. Non sono contemplate, invece, spese per l’attivazione della rete. Nel primo anno promozionale è già incluso parte del coupon dal valore di 500 euro.

La seconda parte del coupon 500 euro sarà utilizzata per l’acquisto di un tablet. In questo caso, TIM propone agli abbonati la dotazione di un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi da 32 Giga. La spesa del tablet prevede solo una differenza di 29,90 euro rispetto al costo di listino.

Le promozioni di TIM per il “Bonus 500 euro” non sono disponibili per tutti i clienti. Potranno richiedere l’attivazione solo gli abbonati che certificano una attestazione ISEE con indicatore pari o inferiore ai 20.000 euro.