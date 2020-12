TIM: non lasciatevi sfuggire le nuove promozioni dell'operatore

Il Coronavirus non fermerà il Natale, né tantomeno le promozioni proposte dagli operatori telefonici. Tra i migliori esempi scoviamo le ultime tariffe di TIM, che prevedono connessione illimitata ad internet e non solo. Le offerte qui sotto descritte, sono dedicate agli abbonati che hanno intenzione di aumentare il loro traffico per la navigazione in rete.

TIM: per questo Natale la compagnia ci regalerà Giga no limits e non solo

Il gestore telefonico TIM aveva già regalato ai suoi utenti un pacchetto speciale di promozioni denominato xTe Giga illimitati. Ha però scelto di aggiornarla per il mese di Natale inserendo un dettaglio fondamentale: Giga illimitati in cambio di un costo variabile.

Una gran numero di abbonati potrà così aderire alla tariffa di TIM Giga illimitati Black. Questa propone connessione internet illimitata in cambio di un costo mensile che ammonta a 9,99 euro.

TIM però propone anche una promozione non accessibile a tutti gli utenti abbonati dell’operatore. Il suo nome è Giga illimitati Green ed ha un costo piuttosto conveniente: consumi senza limiti per la connessione di rete in cambio di 1,99 euro.

Nel complesso, potranno utilizzare la connessione internet illimitata solo gli abbonati che godono già di un profilo ricaricabile attivo. Il costo delle offerte con Giga illimitati non sostituisce, infatti, quello della propria ricaricabile di riferimento, bensì deve essere integrato con essa.

Le promozioni di TIM si stanno man mano diffondendo tramite SMS, quindi niente paura, perché a breve raggiungeranno gli smartphone di tutti. A quel punto i clienti idonei potranno sottoscrivere i Giga senza limiti attraverso una risposta via SMS o attraverso l’app ufficiale.