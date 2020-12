Ultimi giorni di validità di un ottimo volantino Bennet, il cui fine ultimo è proprio di avvicinare nuovamente gli utenti verso i negozio dei principali rivenditori di elettronica, proponendo loro sconti ad hoc, prezzi sempre più bassi ed un risparmio senza precedenti.

La campagna promozionale natalizia risulta essere attiva ancora per pochissimi giorni, con possibilità di accesso esclusivamente presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio, in nessun modo sul sito ufficiale o presso altre location. I prodotti vengono tranquillamente commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto in una versione completamente sbrandizzata.

Bennet: gli sconti del volantino sono assolutamente speciali

L’attenzione di Bennet si è riversata interamente su un prodotto recentemente giunto sul mercato, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, una fan edition portata in Italia appositamente per soddisfare i tantissimi utenti che da tempo volevano acquistare un Samsung Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo finale è da primato, infatti sarà possibile portarlo a casa con un esborso di soli 499 euro.

Non mancano ad ogni modo anche soluzioni più economiche, infatti gli utenti potranno decidere di acquistare Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy S10 Lite o Samsung Galaxy A71, tutto spendendo meno di 379 eurol.

Quanto indicato rappresenta solamente un estratto di ciò che vi aspetta a tutti gli effetti nei vari punti vendita di proprietà di Bennet, se volete approfondire la conoscenza con il volantino, dovete aprire le immagini sottostanti.