Android Auto è in assoluto il sistema operativo per automobili smart più utilizzato al mondo. Da anni, di fatto, milioni di automobilisti in tutto il pianeta utilizzano il sistema offerto da Google per affrontate con maggior sicurezza viaggi più o meno lunghi. Quest’ultimo, non a caso, offre un set di funzionalità davvero interessante, il quale permette di evitare ogni forma di distrazione al volante causata da un utilizzo improprio dello Smartphone.

Tra gli aspetti che hanno reso Android Auto un SO perfetto sotto ogni punto di vista, c’è in assoluto il costante supporto offerto dal colosso della Mountain View. Negli ultimi anni, infatti, quest’ultimo ha rilasciato centinaia e centinaia di update, i quali hanno migliorato sensibilmente la sicurezza e la stabilità generale del sistema.

Per chiudere nel miglior modo possibile questo tremendo 2020, di recente Google ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento che introdurrà all’interno di Android Auto alcune funzionalità fortemente richieste dagli utenti. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto: ecco cosa cambia con il nuovo update

Annunciato pochi giorni fa da Google stessa, il nuovo aggiornamento di Android Auto risulta essere sempre più vicino. Quest’ultimo, stando a quanto trapelato online, introdurrà all’interno di Auto alcune novità molto interessanti.

La prima novità in assoluto riguarda un completo redesign dell’interfaccia grafica di Youtube Music. Quest’ultima, di fatto, è stata resa estremamente più semplice al fine di garantire un utilizzo maggiormente sicuro mentre di è alla guida. La seconda novità, invece, riguarda la tanto attesa lettura dei parametri e dei sensori. Con l’arrivo del prossimo update, di fatto, gli utenti di Android Auto potranno finalmente gestire e controllare alcuni parametri del veicolo, come l’accensione e lo spegnimento di fari e luci interne, il controllo del freno a mano e lo stato della marcia.