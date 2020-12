Google sta facendo di tutto per far spopolare il suo servizio di musica in streaming, YouTube Music. Nelle scorse ore, il colosso di Mountain View ha aggiornato la sua app aggiungendo una nuova funzionalità, ovvero le anteprime animate dei video nella Home e nel Feed.

YouTube Music le anteprime animate dei video nella Home e nel Feed

Google ha portato sulla sua app una delle funzionalità da tempo presenti su YouTube: le anteprime animate dei video fanno ora parte della sezione “Video musicali consigliati” su YouTube Music e appariranno sia nella Home dell’app che mentre si scorre il feed. L’opzione è stata implementata con la versione v4.07.51 dell’app e se non è di tuo gradimento può anche essere disabilitata.

Per disabilitare questa opzione, dovrai andare su Impostazioni> Mostra miniature animate e disattivare la funzione. A differenza della riproduzione automatica per i video YouTube, questa funzionalità dovrebbe utilizzare molti meno dati poiché le gif riproducono solo una breve, bravissima parte del video, anziché la clip nella sua interezza.

Queste anteprime video potrebbero essere un ottimo modo per individuare qualcosa che stavi cercando, o comunque un modo per associare un video musicale a uno dei tuoi brani preferiti.

Ricordiamo, infine, che YouTube Music sta inviando tramite e-mail ai propri abbonati un riepilogo del proprio anno musicale con gli artisti, i brani musicali, gli album e le playlist più ascoltate del 2020. Dal punto di vista delle informazioni, questo riepilogo sembra riprendere il modello di Apple Music Replay anche se non è così ricco e complesso come Spotify Wrapped. E’ comunque possibile effettuare uno screenshot di varie sezioni per condividere sui social i propri risultati.