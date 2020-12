Iliad non farà mancare i regali di Natale al suo pubblico fedele. Anche in questo mese di Dicembre tutti gli abbonati che desiderano sottoscrivere una promozione con il provider francese potranno beneficiare di alcune ricaricabili low cost con soglie di consumo praticamente illimitati. I vantaggi per l’attivazione di una SIM con Iliad però non si fermano qui: gli abbonati infatti potranno anche acquistare alcuni smartphone a costo scontato attraverso il sito internet ufficiale del gestore.

Iliad, le promozioni di Natale per l’acquisto degli smartphone

Allo stato attuale. attraverso lo store ufficiale di Iliad sono disponibili i principali modelli di iPhone. Tra questi ve ne sono alcuni che contemplano una riduzione rispetto ai costi di listino. Un esempio è ad esempio quello di iPhone 11 Pro Max. Questo device presenta una riduzione del 40% rispetto al tradizionale costo di vendita.

I clienti che acquistano attraverso il sito internet di Iliad l’iPhone 11 Pro Max pagheranno 1239 euro. Il dispositivo Apple è presente nelle varie colorazioni previste e con un formato di memoria pari a 64 Giga.

Altrettanto vantaggiosa è poi la promozione per il nuovo iPhone 12. Il recente smartphone di casa Apple sarà disponibile anche in questo caso al costo ridotto di 919 euro nelle diverse colorazioni presenti sul mercato.

Ricordiamo che gli utenti Iliad che desiderano acquistare un iPhone possono contare sul pagamento in unica soluzione, così come del rateizzo in 30 mesi senza interessi. Allo stato attuale lo store per gli smartphone del gestore francese prevede solo modelli di casa Apple. A breve però potrebbero arrivare anche i primi dispositivi targati Android.